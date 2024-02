Delhi Latest News: विकासपुरी फ्लाईओवर पर खूब मचाया हुड़दंग, अब पुलिस ने पांच को दबोचा

Delhi Latest News: दिल्ली के विकासपुरी इलाके में फ्लाईओवर पर उपद्रव मचा रहे पांच युवकों को दिल्‍ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन युवकों पर फ्लाईओवर पर गलत तरीके से कार चलाने और रंगीन बम फोड़ने का आरोप है. अधिकारियों ने कहा कि ये पांचों करीब 20-25 कारों में सवार लोगों के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग मचाया था. आरोपियों की पहचान तिलक नगर निवासी सुबीर सिंह (42), नाम सिंह (41), गुरुमीत सिंह (29), हरमीत सिंह (32) और मनमीत सिंह (36) के रूप में हुई. पुलिस ने बताया कि उन्होंने पांचों वाहनों को भी जब्‍त किया है.

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विचित्र वीर ने बताया, “हमें सूचना मिली कि लगभग 20-25 कारों में कुछ युवक विकासपुरी फ्लाईओवर से पीरागढ़ी की ओर जा रहे है. वह रंगीन बम फोड़ते हुए जिग-जैग तरीके से गाड़ी चलाकर उपद्रव मचा रहे है. डीसीपी ने कहा,” हमने तुरंत, भारतीय दंड संहिता आईपीसी) की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की.

Delhi: Five persons were apprehended for reckless and negligent driving by West District Police. Miscreants in around 20-25 cars were reported to have been creating a nuisance on the Vikaspuri flyover going towards Peeragarhi. They were bursting colour bombs and driving in a… pic.twitter.com/f4x8lpKT5y

— ANI (@ANI) February 23, 2024