Delhi Latest News: दिल्ली में भारी बारिश से स्कूल की दीवार गिरी, कोई हताहत नहीं

Delhi Latest News: दिल्ली-NCR में शनिवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है. भारी बारिश की वजह से घरों, दुकानों, पार्किंग, गलियों में कई फुट तक पानी भर गया है साथ ही हाइवे और अन्य सड़के नदियों में तब्दील हो गई है. शहर में जारी भारी बारिश की वजह से जलजमाव, सड़कों पर पेड़ गिरना, कई इमारते ढहना जिससे यातायात प्रभावित होना जैसी समस्या सामने आ रही है. इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इलाके (श्रीनिवासपुरी) से एक स्कूल की दीवार गिरने की घटना सामने आई है.

#WATCH | Boundary wall of a Delhi Government School at Garhi Jharia Maria in East of Kailash collapsed yesterday due to heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/y9miRIuw3u — ANI (@ANI) July 9, 2023