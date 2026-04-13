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Delhi Liquor Policy Case Arvind Kejriwal Aap Highcourt Hearing Ed Cbi Key Takeaways

Delhi Liquor Policy Case: आरोपी की तरह नहीं, आरोप-मुक्त होकर खड़ा हूं... जानें HC में अरविंद केजरीवाल ने दी क्या-क्या दलीलें

शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था. उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. वहीं, सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे.

शराब नीति केस के मामले में अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था. (PTI)

दिल्ली के शराब नीति केस में सोमवार को हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों की एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को अलग किया जाए. आज की सुनवाई में खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने केस की पैरवी की. संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत केजरीवाल अपना केस लड़ रहे हैं. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, “मैं आज आरोपी की तरह नहीं, बल्कि आरोप-मुक्त होकर अदालत के सामने खड़ा हूं. कुछ महीने पहले गवाहों के बयानों को लेकर अदालत की टिप्पणियां ऐसी थीं, मानो मुझे दोषी और भ्रष्ट ही मान लिया गया हो.”

केजरीवाल ने कोर्ट के सामने दलील रखते हुए कहा कि वह जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बहुत इज्जत करते हैं, जवाब में जस्टिस शर्मा ने कहा, ‘मैं भी’. उधर, केजरीवाल जब सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता की भी तारीफ करने लगे तो कोर्ट ने उन्हें टोका और कहा कि वह सीधे अर्जी पर आएं. केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, “जिस तरह से ED और CBI ने पहले गवाहों को गिरफ्तार किया, फिर उनसे सौदेबाजी की. उसके बाद दूसरों का नाम लेते हुए बयान दर्ज करवाए. इस पर इस अदालत ने भी टिप्पणी की है. गवाहों के बयानों को लेकर अदालत की टिप्पणियां ऐसी थीं, मानो मुझे दोषी और भ्रष्ट ही मान लिया गया हो.”

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अरविंद केजरीवाल ने दीं क्या-क्या दलीलें?

केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, “आज मैं यहां एक आरोपी के तौर पर खड़ा नहीं हूं, मुझे बरी कर दिया गया है. मैं इस आदेश की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा. ट्रायल कोर्ट ने तीन महीने तक रोजाना सुनवाई की, सबूतों की जांच की और उन्हें बरी कर दिया. कोर्ट ने पाया कि सब कुछ पहले से सोचा-समझा लग रहा था और उन्हें फंसाया गया था. इसके बाद CBI ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है.”

केजरीवाल ने कहा, “जब यह आदेश आया, तो मैं अंदर तक हिल गया था. मुझे शक होने लगा कि क्या मुझे यहां न्याय मिल पाएगा, और मैंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले को किसी दूसरी बेंच को सौंपने की गुजारिश की। इसके बाद मैंने यह अर्जी दाखिल की.”

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, “किसी जज के असल पक्षपात को साबित करना जरूरी नहीं है; किसी भी पक्ष के मन में अगर कोई वाजिब शक भी हो, तो वह जज को मामले से अलग होने की गुजारिश करने के लिए काफी है.”

उन्होंने कहा कि उनके मन में ऐसा ही एक शक है. जज के मामले से अलग होने का मुद्दा पूरी तरह से अदालत और संबंधित पक्ष के बीच का मामला है. CBI का इसमें कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में एक पक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए”.

खुद को सुनवाई से अलग करने की अर्जी पर उन्होंने कहा कि यहां पहली सुनवाई 9 मार्च को हुई थी, जिसमें सिर्फ CBI मौजूद थी. दूसरी पार्टियों को सुने बिना या नोटिस जारी किए बिना ही, एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें नवंबर से फरवरी तक रोजाना हुई सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को महज 5 मिनट में ही, पहली नजर में ही गलत ठहरा दिया गया.

केजरीवाल ने कहा, “इससे पहले इस अदालत के सामने पांच मामले आए हैं, जिनमें ज्यादातर जमानत की अर्जियां थीं. हालांकि, मेरा मामला मेरी गिरफ्तारी की वैधता तक ही सीमित था-खास तौर पर इस बात तक कि क्या IO (जांच अधिकारी) के पास विश्वास करने के कारण थे. अदालत को मामले के गुण-दोष का आकलन करने या कोई अंतिम फैसला देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ऐसा लगता है कि महज दो सुनवाइयों में ही एक निर्णायक राय बना ली गई.”

केजरीवाल ने कोर्ट में कहा- “गिरफ्तारी से जुड़े मेरे मामले और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता के मामलों सहित पिछले पांच मामलों में, अदालत की टिप्पणियां इतनी मजबूत थीं कि वे अंतिम फैसलों जैसी लग रही थीं-भले ही उस चरण में अदालत के सामने कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई थी.”

क्या है दिल्ली शराब नीति केस?

दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया. इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे. CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ.

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कब और क्यों गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल?

इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. वहीं, सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे.

केजरीवाल समेत 21 लोगों को निचली अदालत ने किया था बरी

निचली अदालत ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया और CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल रहा और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ.

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