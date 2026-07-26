कौन हैं लता गुप्ता? जिन्हें बनाया गया दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष, पहले निभा चुकी हैं ये अहम जिम्मेदारियां

Who is Lata Gupta: दिल्ली महिला आयोग को नई अध्यक्ष मिल गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वरिष्ठ महिला नेता और लंबे समय से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सक्रिय लता गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. इस समय वह भाजपा दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं. लता गुप्ता का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता और राष्ट्रवादी संघ परिवार में हुआ था. परिवार से मिले राष्ट्रसेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संस्कारों ने उन्हें शुरुआत से ही समाज सेवा के लिए प्रेरित किया.
बता दें लता गुप्ता ने भाजपा संगठन में कई पदों पर काम किया है. वह वर्तमान में दिल्ली प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं. इसके अलावा, वह दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व महामंत्री और शाहदरा जिला भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. संगठन में उनकी मजबूत पकड़, नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें लगातार बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रहीं. महिला सशक्तिकरण, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें भाजपा के प्रमुख महिला नेताओं में शामिल किया.
स्थानीय राजनीति में भी लता गुप्ता का लंबा अनुभव रहा है. वह साल 2007 से 2012 तक शकरपुर वार्ड और 2012 से 2017 तक पांडव नगर वार्ड से दिल्ली नगर निगम की पार्षद रहीं. अपने दोनों कार्यकाल में उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया. क्षेत्र में जनसंपर्क और लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी सक्रिय भूमिका की अक्सर सराहना होती रही.
लता गुप्ता के राजनीतिक सफर की बड़ी उपलब्धियों में दिल्ली नगर निगम की पहली महिला स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) अध्यक्ष बनना भी शामिल है. इसे दिल्ली नगर निगम के इतिहास में महिला नेतृत्व के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक पारदर्शिता, विकास कार्यों की गति और जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दी. यही अनुभव आज उन्हें दिल्ली महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक लेकर आया है.
लता गुप्ता का मानना है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास, न्याय और सम्मान पहुंचाने का रास्ता है. महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और वंचित वर्गों के उत्थान को वह हमेशा अपनी प्राथमिकता बताती रही हैं. अब दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में उनसे महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रभावी पहल की उम्मीद की जा रही है.