Delhi Fire: तिलक नगर बाजार इलाके में दुकानों में लगी आग पर नियंत्रण

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली (Delhi)के तिलक नगर बाजार इलाके में रविवार को आग लग (massive fire broke out) गयी. पुलिस ने यह जानकारी दी. आज शाम तिलक नगर (Tilak Nagar) के मार्केट इलाके (market area) में भीषण आग लग गई. मौके पर मौजूद करीब दो दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.

#WATCH | Delhi | A massive fire broke out in the market area of Tilak Nagar earlier this evening. With the help of around two fire tenders at the spot, the fire was brought under control. No injuries or casualties reported. pic.twitter.com/ql1U3EpE2L

— ANI (@ANI) November 12, 2023