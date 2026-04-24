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कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रवेश वाही? BJP ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार

दिल्ली मेयर चुनाव 2026 में BJP ने प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया है. जानें प्रवेश वाही कौन हैं, उनकी संपत्ति, प्रोफाइल की पूरी जानकारी

Published date india.com Published: April 24, 2026 6:11 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रवेश वाही? BJP ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार
Photo from Pravesh Wahi FB

दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एमसीडी के महापौर पद के लिए प्रवेश वाही को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी (आप) इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी, इससे मुकाबला लगभग एकतरफा होता नजर आ रहा है. इस फैसले के बाद, राजनीति में चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी ने सोच-समझकर प्रवेश वाही को उम्मीदवार घोषित किया.

BJP उम्मीदवारों की लिस्ट देखें

बीजेपी ने गुरुवार यानी 23 अप्रैल, 2026 को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की. मेयर पद के लिए प्रवेश वाही के साथ-साथ डिप्टी मेयर पद के लिए मोनिका पंत को मैदान में उतारा है. इसके अलावा, स्थायी समिति और नेता सदन जैसे अहम पदों के लिए भी नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने यह लिस्ट ऐसे समय जारी की है, जब नामांकन की अंतिम तारीख काफी नजदीक थी.

BJP जीत लगभग तय मानी जा रही

मेयर चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही है कि प्रवेश वाही की जीत लगभग तय मानी जा रही है. अगर कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता है, तो उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग निश्चित है. अगर मुकाबला होता भी है, तब भी बीजेपी के पास मजबूत संख्या बल है. MCD में कुल 250 पार्षद हैं, जिनमें बीजेपी के पास 123 का समर्थन है. यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है और परिणाम उसके पक्ष में जा सकता है.

कौन हैं प्रवेश वाही?

अब बात करें प्रवेश वाही की तो वह एक अनुभवी नेता माने जाते हैं, इस समय वह रोहिणी वार्ड 53-ई से पार्षद हैं. 2022 के नगर निगम चुनाव में उन्होंने इस सीट से शानदार जीत दर्ज की थी. उनकी उम्र करीब 59 साल है और उन्होंने 1984 में शिवाजी यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई पूरी की थी. फिलहाल, वे दिल्ली नगर निगम में नेता सदन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.

प्रवेश वाही के पास कितनी संपत्ति?

प्रवेश वाही की संपत्ति को लेकर भी चर्चा होती है. चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, 2022 में उनके पास करीब 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. यह आंकड़ा उन्हें दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा बनाता है. अब जब उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो उनकी पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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