दिल्ली में भाजपा का दबदबा कायम! MCD के 12 में से 10 जोन में दर्ज की जीत, आम आदमी पार्टी का हाल बेहाल

Delhi MCD Election: दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव पूरे हो गए हैं. चुनाव के बाद आए नतीजों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 वार्ड कमेटियों पर जीत दर्ज की. वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) को सिर्फ 2 वार्ड कमेटियों में जीत मिली. ये दोनों वार्ड रोहिणी और करोल बाग हैं. चुनाव सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अलग-अलग जोन में हुए. कुछ जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ स्थायी समिति के सदस्य भी चुने गए. इस बार चुनाव के नतीजों ने दिल्ली की राजनीति में नया संदेश दिया है.
12 वार्ड कमेटियों में से 8 में भाजपा के पास पहले से बहुमत था, जबकि 4 वार्ड कमेटियों में आप के पास ज्यादा पार्षद थे. इसके बावजूद दोनों दलों ने 11-11 वार्ड कमेटियों में अपने उम्मीदवार उतारे. नतीजों में भाजपा ने 10 जोन पर कब्जा कर लिया, जबकि आप सिर्फ 2 जोन बचा सकी. कई जगह क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा रही, जिससे चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया. कुछ जोन में अपेक्षा से अलग नतीजे आने के बाद राजनीतिक हलकों में इस चुनाव की काफी चर्चा हो रही है.
सिटी एसपी जोन में भाजपा की ऊषा शर्मा ने जीत दर्ज की. उन्हें 7 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार को 5 वोट मिले. यहां क्रॉस वोटिंग की वजह से भाजपा को फायदा मिला. वेस्ट जोन में भी भाजपा के हरीश ओबरॉय ने 14 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. आप उम्मीदवार को 11 वोट मिले. यहां भी आप के दो पार्षदों के क्रॉस वोट करने की बात सामने आई. इन दोनों जोन में भाजपा की जीत ने पार्टी की स्थिति और मजबूत कर दी.
रोहिणी जोन में आप को बड़ी राहत मिली. यहां चेयरमैन पद पर पुष्पा सोलंकी ने 12 वोट लेकर भाजपा उम्मीदवार को 11 वोट से हराया. डिप्टी चेयरमैन पद पर भी आप के रमेश चंद ने 12 वोट के साथ जीत हासिल की. दूसरी तरफ शाहदरा जोन में भाजपा के यशपाल सिंह चेयरमैन बने. उन्हें 18 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार को केवल 6 वोट मिले. डिप्टी चेयरमैन पद पर राजू सचदेव निर्विरोध चुने गए. नजफगढ़ जोन में आप ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद भाजपा के जयवीर सिंह राणा, सुषमा राठी और शशि यादव अलग-अलग पदों पर जीत गए.
दक्षिण जोन में भी भाजपा ने जीत दर्ज की. चेयरमैन पद पर धर्मवीर सिंह को 12 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार को 10 वोट मिले. डिप्टी चेयरमैन पद पर ममता यादव भी 12 वोट लेकर विजयी रहीं. इस जोन में कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा का समर्थन किया, जिससे भाजपा को बढ़त मिली. जिन जोन में स्थायी समिति के सदस्य चुने गए उनमें करोल बाग, केशवपुरम, नरेला, सेंट्रल, नजफगढ़ और शाहदरा साउथ शामिल रहे. इन नतीजों के बाद MCD में भाजपा की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और आने वाले समय में नगर निगम की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है. जानकारी के अनुसार दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भाजपा के जीते हुए सभी प्रत्याशियों से जल्द मुलाकात करेंगी.