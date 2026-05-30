दिल्ली में अचानक ढही पांच मंजिला बिल्डिंग, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Delhi News: दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. सैदुलाजाब क्षेत्र में स्थित एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इमारत का कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन था और वहां काम चल रहा था. बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं.
हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. शुरुआत में बिल्डिंग गिरने की सूचना साकेत इलाके से मिली थी, लेकिन जांच के बाद टीमें सही स्थान पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. रेस्क्यू टीम ने अब तक मलबे से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है.
#WATCH दिल्ली: महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। pic.twitter.com/dc9qInIp6z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2026
घटनास्थल पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. बचावकर्मी मलबे के हर हिस्से की जांच कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह जाए. स्थानीय लोग भी राहत कार्य में मदद कर रहे हैं और मलबा हटाने में सहयोग दे रहे हैं. फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उनकी पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जा सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल के आसपास भीड़ न लगाने की अपील की है ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की रुकावट न आए.
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