25 जुलाई को भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद, स्कूल पहुंचना हुआ मुश्किल.. बच्चों को लेकर परेशान हैं दिल्ली के माता-पिता

जंतर-मंतर पर जारी शिक्षा सुधार आंदोलन के बीच 25 जुलाई को दिल्ली मेट्रो के 18 प्रमुख स्टेशन एंट्री-एग्जिट के लिए बंद रहेंगे. सफर करने से पहले बंद स्टेशनों की सूची जरूर देख लें.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 25, 2026, 12:40 PM IST
माता-पिता बोले- 'घंटों बसों में फंस रहे हैं बच्चे' (image AI)
माता-पिता बोले- 'घंटों बसों में फंस रहे हैं बच्चे' (image AI)
  • जंतर-मंतर पर शिक्षा सुधार और NEET पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रहेंगे.
  • DMRC के अनुसार सुबह 7:30 बजे से इन स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, लेकिन कुछ जगह इंटरचेंज जारी रहेगा.
  • प्रदर्शन का असर स्कूलों, दफ्तरों और रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ रहा है.
  • यात्रियों को वैकल्पिक रूट अपनाने और सफर से पहले DMRC की लाइव अपडेट देखने की सलाह दी गई है.
दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘कॉकroach जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं. इन प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते 25 जुलाई 2026 को दिल्ली मेट्रो के 18 प्रमुख स्टेशन बंद रहेंगे. यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. आइए जानते हैं 25 जुलाई को कौन-कौन से स्टेशन बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से 18 स्टेशन एंट्री-एग्जिट के लिए बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, बंद स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालन और न्यू दिल्ली शामिल हैं.

‘घंटों बसों में फंसे रहे छात्र’: जंतर-मंतर के पास स्कूलों पर असर

द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, माता-पिता का कहना है कि हम स्कूल से बच्चों को कैसे लाएँगे? बच्चे घंटों बसों में फँसे रहते हैं” ये उन माता-पिता की चिंताएँ हैं जिनके बच्चे सेंट्रल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के कारण रोज़ाना आने-जाने में दिक्कतें आ रही हैं. अनिश्चितता के माहौल में, कई स्कूलों ने ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड अपना लिया है क्योंकि मेट्रो सेवाएं और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रभावित हैं और मुख्य सड़कों पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं. प्रदर्शन स्थल के पास स्थित स्कूलों में भारतीय विद्या भवन, रघुबीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल और सेंट कोलंबस स्कूल शामिल हैं.

इंटरचेंज सुविधा कहां उपलब्ध रहेगी

DMRC ने स्पष्ट किया है कि बंद स्टेशनों में भी कुछ जगहों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा बनी रहेगी. राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर यात्री बिना स्टेशन से बाहर निकले लाइन बदल सकेंगे. इससे पूरी मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनी रहेगी. हालांकि, इन स्टेशनों पर भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए यात्रियों को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी कुछ सीमाएं लागू हैं.

और पढ़ें: दिल्ली में DMRC के अगले आदेश तक बंद रहेगी मेट्रो, नई दिल्ली सहित इन 18 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, देखें Video

यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा

केंद्रीय दिल्ली के इन स्टेशनों का इस्तेमाल रोजाना लाखों लोग करते हैं. सरकारी दफ्तर, अदालतें और बाजारों से जुड़े लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रूट, बस या ऑटो का इस्तेमाल करें और आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर लाइव अपडेट चेक करें. यह अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन प्रदर्शन जारी रहने तक बंदी बनी रह सकती है.

क्या कहते हैं अधिकारी और सलाह

DMRC और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए है. प्रदर्शन के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशें भी जारी हैं. यात्रियों को सलाह है कि सुबह जल्दी निकलें, भीड़ वाले इलाकों से बचें और मेट्रो ऐप पर रीयल-टाइम जानकारी देखें. जंतर मंतर प्रदर्शन शिक्षा सुधार की मांग का प्रतीक बन गया है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर भी दिख रहा है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.