DMRC ने बदल दिया पिंक लाइन के इस मेट्रो स्टेशन का नाम, श्रीराम मंदिर से है कनेक्शन

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर पड़ने वाले इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'श्री राम मंदिर' रख दिया गया है. आइए जानते हैं DMRC ने ऐसा क्यों किया और पहले किन स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं.

Published date india.com Published: February 7, 2026 11:19 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक खास खबर सामने आई है. दरअसल, पिंक लाइन पर मौजूद मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है. यह स्टेशन अब ‘श्री राम मंदिर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन’ के नाम से जाना जाएगा. यह बदलाव यात्रियों के लिए भी अहम है, क्योंकि आगे से टिकट, रूट मैप और स्टेशन अनाउंसमेंट में यही नया नाम दिखाई और सुनाई देगा. इस नाम परिवर्तन के बाद स्टेशन की पहचान और भी खास हो गई है.

DMRC ने स्टेशन बोर्ड पर भी नाम बदला

खास बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने स्टेशन पर नया नाम लिखवा भी दिया है. यानी स्टेशन के बोर्ड पर अब ‘श्री राम मंदिर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन’ लिखा हुआ नजर आएगा. DMRC ने स्टेशन की पहचान को अपडेट करते हुए इसे ऑफिशियल रूप से नया नाम दे दिया है, ताकि आगे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो.

दिल्ली मेट्रो में पहले भी बदले जा चुके हैं नाम

बता दें यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो में किसी स्टेशन का नाम बदला गया हो. इससे पहले भी कई स्टेशनों के नामों में बदलाव किया जा चुका है. कई बार नामों में सुधार किया गया, तो कई बार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नाम में कुछ नया जोड़ दिया गया. जैसे – कुछ समय पहले हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर (गुरुग्राम) कर दिया गया था. इसी तरह दिल्ली गेट स्टेशन के नाम में दरियागंज जोड़ा गया था.

यात्रियों की सुविधा के लिए किया जाता है बदलाव

मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे यात्रियों की सुविधा और इलाके की पहचान को मजबूत करना भी होता है. जब किसी स्टेशन का नाम इलाके के हिसाब से ज्यादा सही या प्रसिद्ध जगह से जोड़ा जाता है, तो बाहर से आने वाले यात्रियों को भी रास्ता समझने में मदद मिलती है.

दिल्ली सरकार की सिफारिश पर बदला नाम

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश DMRC से की थी. सरकार की इसी पहल के बाद स्टेशन का नाम बदला गया है – यानी यह फैसला सरकारी स्तर पर हुई पहल के तहत लिया गया है. अब यह स्टेशन आधिकारिक रूप से ‘श्री राम मंदिर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन’ के नाम से जाना जाएगा.

