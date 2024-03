Delhi Metro: आज रात में 12:15 तक चलेगी मेट्रो, जानें DMRC ने क्यों लिया ये फैसला?

Delhi Metro News: क्या आप भी दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं? तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) फाइनल को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने समय में बदलाव किया है. बता दें WPL 2024 का फाइनल मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है…जो देर रात को खत्म होगा. ऐसे में यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने आज रात 00:15 बजे तक मेट्रो चलाने का फैसला किया है.

डीएमआरसी ने ‘एक्स’ पर ट्वीट करते हुए बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम में आज रात महिला प्रीमियर लीग फाइनल के समापन के बाद दर्शकों की सुचारू आवाजाही की सुविधा के लिए, निकटवर्ती दिल्ली गेट स्टेशन (वायलेट लाइन पर) से मेट्रो सेवा आधी रात के बाद 00:15 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

Hassle-free Metro rides for fans, after a historic #TATAWPLFinal 🚇

Delighted to work with @OfficialDMRC in making this happen as fans will now be able to conveniently take the Metro as their ride home, after the game, with the final metro leaving as late as 12.15 AM 🤝… pic.twitter.com/JFLyhCl4fH

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 17, 2024