दिल्ली मेट्रो में एक झटके में तीन लाइनें कनेक्ट! मयूर विहार फेज-3 से शास्त्री पार्क तक पिंक, ब्लू और रेड लाइन जुड़ेंगी, पूर्वी दिल्ली वालों की लाइफ होगी आसान

DMRC ने बताया कि यह विस्तार दिल्ली मेट्रो को और अधिक इंटीग्रेटेड बनाने की दिशा में कदम है.

दिल्लीवासियों के लिए खुशी की खबर है.दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में विस्तार से जुड़ी एक नई खबर आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) पूर्वी दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मयूर विहार फेज-3 से शास्त्री पार्क तक एक नया 13.19 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर तैयार करेगा. यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के फेज-5बी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके बनने से पिंक लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन एक-दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगी. यह नया कॉरिडोर मुख्य रूप से पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा.

बिना ज्यादा बदलाव के तीन प्रमुख लाइनों के बीच ट्रांसफर

मयूर विहार फेज-3 क्षेत्र पहले से ही ब्लू लाइन (मयूर विहार एक्सटेंशन) और पिंक लाइन (मयूर विहार-1 इंटरचेंज) से जुड़ा हुआ है. वहीं, शास्त्री पार्क रेड लाइन पर स्थित है, जहां से यमुना विहार, सीलमपुर और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों तक आसान पहुंच है. इस नए कॉरिडोर से यात्रियों को बिना ज्यादा बदलाव के तीन प्रमुख लाइनों के बीच ट्रांसफर मिलेगा.

पूर्वी दिल्ली के निवासियों को बड़ा फायदा

इस प्रोजेक्ट से पूर्वी दिल्ली के निवासियों को बड़ा फायदा होगा. मयूर विहार फेज-3 से शास्त्री पार्क तक का सफर अब सीधा और तेज हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम और समय की बचत होगी. DMRC के अनुसार, यह कॉरिडोर दिल्ली के आत्मनिर्भर और स्मार्ट सिटी विजन को मजबूत करेगा, क्योंकि इससे लोकल ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा और रोजाना लाखों यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी.

पिंक लाइन पहले से ही मयूर विहार-1 पर ब्लू लाइन से इंटरचेंज करती है. रेड लाइन पर शास्त्री पार्क स्टेशन वेलकम और सीलमपुर से जुड़ा है. इस नए कॉरिडोर से पिंक लाइन के यात्रियों को रेड लाइन पर सीधा कनेक्शन मिलेगा, जबकि ब्लू लाइन यूजर्स को पूर्वी दिल्ली के उत्तरी हिस्से तक पहुंच आसान होगी.

कॉरिडोर की डिजाइन पर काम तेज

DMRC ने इस कॉरिडोर की डिजाइन और निर्माण पर काम तेज किया है. यह एलिवेटेड और कुछ हिस्सों में अंडरग्राउंड हो सकता है, ताकि शहर की सड़कों पर कम असर पड़े. प्रोजेक्ट में पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं.

यात्रियों के लिए यह बदलाव यात्रा समय को काफी कम करेगा. उदाहरण के लिए, मयूर विहार एरिया से शास्त्री पार्क पहुंचने में पहले कई बदलाव और ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब यह सीधा रूट उपलब्ध होगा. इससे ऑफिस जाने वाले, छात्र और स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे.

दिल्ली मेट्रो अब 9 लाइनों के साथ 390+ किलोमीटर तक फैल चुकी है, और ऐसे नए कॉरिडोर से नेटवर्क की पहुंच बढ़ रही है. DMRC जल्द ही इस कॉरिडोर के ट्रायल और ओपनिंग की तारीख घोषित कर सकती है.

