Delhi Metro Update: राजीव चौक समेत 16 स्टेशनों पर फिर शुरू हुई मेट्रो सेवाएं, DMRC ने दिया अपडेट

सुरक्षा कारणों से बुधवार सुबह बंद किए गए 16 दिल्ली मेट्रो स्टेशन अब फिर से यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं. जानिए DMRC ने किन-किन स्टेशनों को बंद किया था.

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राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट खोल दिए गए थे. (Photo from IANS)

बुधवार को दिल्ली मेट्रो ने 16 स्टेशन बंद किए गए थे, अब सभी स्टेशन खोल दिए गए हैं

DMRC ने पुष्टि की कि पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर सेवाएं सामान्य हो गई हैं

हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा पूरे समय जारी रही

Delhi Metro Update: आज यानी बुधवार (22 जुलाई) की सुबह सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब यात्रियों के लिए सभी स्टेशन दोबारा खोल दिए गए हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा – पूरे मेट्रो नेटवर्क पर सेवाएं सामान्य रूप से पहले की तरह शुरू कर दी गई हैं. आपको बता दें कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन अगले आदेश तक बंद किए गए थे.

राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज सुविधा जारी

हालांकि, स्टेशन बंद होने के बाद भी राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी थी. इससे पहले रविवार को भी सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए थे. बाद में राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट खोल दिए गए थे और इंटरचेंज सेवा बहाल कर दी गई थी.

संसद चलो मार्च के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन

दरअसल, यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च के चलते लिया गया. दिल्ली पुलिस ने संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान हुई हिंसा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को लेकर अब तक 10 FIR दर्ज की हैं. पुलिस के अनुसार, संसद मार्ग थाने में चार, कनॉट प्लेस (CP) थाने में तीन, जबकि मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है. इनमें एक मामला संसद सत्र के दौरान हाई-सिक्योरिटी इलाके में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने से जुड़ा है. सभी मामलों की जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान आरएएफ (Rapid Action Force) के एक जवान पर कथित हमले के मामले में भी FIR दर्ज की गई.