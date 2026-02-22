  • Hindi
दिल्ली में बदले गए इन मेट्रो स्टेशनों के नाम, टिकट खरीदने से पहले पढ़ लें ये डिटेल्स

Delhi Metro News: दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के नामों में बड़ा बदलाव किया गया है. जानिए किन स्टेशनों के नाम बदले, किन्हें रखा गया पहले जैसा और क्या है सरकार का पूरा फैसला.

Delhi Metro News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राज्य नाम प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो के कुछ पुराने और नए स्टेशनों के नामों में बदलाव करने का फैसला लिया है. इस फैसले का मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि हर स्टेशन को उस इलाके की पहचान और संस्कृति से जोड़ना है. प्राधिकरण का मानना है कि मेट्रो स्टेशन किसी शहर की पहचान का अहम हिस्सा होते हैं और लोगों को सही दिशा दिखाने में भी मदद करते हैं. इसलिए हर नाम पर सोच-समझकर अंतिम निर्णय लिया गया.

21 स्टेशनों के नामों की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सुझाए गए 21 मेट्रो स्टेशनों के नामों की दोबारा जांच की गई. समीक्षा के बाद 12 स्टेशनों के नाम पहले जैसे ही रखने का फैसला लिया गया. वहीं 7 स्टेशनों के नामों में बदलाव किया गया और 2 स्टेशनों के नाम पूरी तरह बदल दिए गए. प्राधिकरण का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है.

किन बातों का रखा गया ध्यान?

स्टेशनों के नाम बदलते समय कई अहम बातों पर ध्यान दिया गया. इनमें इलाके की स्थानीय पहचान, ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल रहे. साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिले सुझावों को भी महत्व दिया गया. कोशिश यह रही कि नाम ऐसे हों जिनसे यात्रियों को कोई भ्रम न हो और जगह की पहचान साफ समझ आए. जहां जरूरी लगा, वहां आसपास के प्रमुख इलाकों के नाम जोड़कर संयुक्त नाम भी मंजूर किए गए ताकि लोगों को रास्ता समझने में आसानी हो.

किन स्टेशनों के नहीं बदले नाम?

कुछ स्टेशनों के नाम बिना बदलाव के ही रखे गए हैं. इनमें मजलिस पार्क, भलस्वा, हैदरपुर बादली मोड़, दीपाली चौक, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सूरघाट, झड़ौदा माजरा, बुराड़ी, पुष्पांजलि और मौजपुर-बाबरपुर शामिल हैं. प्राधिकरण का मानना है कि इन नामों से पहले से ही इलाके की पहचान साफ होती है, इसलिए इनमें बदलाव की जरूरत नहीं समझी गई.

किन स्टेशनों के बदले गए नाम?

कुछ स्टेशनों के नाम स्थानीय पहचान को मजबूत करने के लिए बदले गए हैं. इनमें उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार, जगतपुर-वजीराबाद, नानक प्याऊ-डेरावल नगर, खानपुर-वायुसैनाबाद, नानकसर-सोनिया विहार, श्री राम मंदिर मयूर विहार और मंगोलपुर कलां-वेस्ट एन्क्लेव शामिल हैं. वहीं हैदरपुर गांव (पूर्व नाम: नॉर्थ पीतमपुरा) और मधुबन चौक (पीतमपुरा) के नाम पूरी तरह नए रखे गए हैं. सरकार का कहना है कि सभी फैसले लोगों की भावनाओं और क्षेत्र की वास्तविक पहचान को ध्यान में रखकर किए गए हैं. भविष्य में भी अगर दिल्ली के किसी इलाके से जनहित में सही प्रस्ताव आता है, तो नियमों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा.

