  • Hindi
  • News
  • Delhi Metro Strict Checking Dmrc Advisory After Republic Day 2026 Beating Retreat Security Screening

अलर्ट! दिल्ली मेट्रो में अब तक की सबसे सख्त चेकिंग, 29 जनवरी को लगेंगी लंबी कतारें, घर से 1 घंटा पहले निकलें वरना पछताएंगे...

DMRC ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित और सुचारु रूप से सफर कर सकें. यदि आप मेट्रो से यात्रा करने वाले हैं, तो घर से जल्दी निकलें.

Published date india.com Published: January 28, 2026 2:45 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 29 जनवरी 2026 तक दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सख्त चेकिंग की घोषणा की है. यह एडवाइजरी मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और उसके बाद होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह (29 जनवरी) के मद्देनजर जारी की गई है. इन राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान दिल्ली में वीवीआईपी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी, परेड और समारोहों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय और अत्यधिक सतर्क बनाया गया है. DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें, क्योंकि जांच प्रक्रिया में देरी हो सकती है और स्टेशनों पर लंबी कतारें लग सकती हैं.

विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह

यह कड़ी चेकिंग CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) द्वारा संचालित की जा रही है, जो दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है. जांच में यात्रियों की फ्रिस्किंग, बैग स्कैनिंग, मेटल डिटेक्टर और हैंडहेल्ड डिवाइस से गहन तलाशी शामिल है. कुछ मामलों में बॉडी पैट-डाउन भी हो सकता है. यह व्यवस्था विशेष रूप से 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड (कार्तव्य पथ पर) और 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण लागू है.

बीटिंग रिट्रीट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं, जिससे पूरे दिल्ली में सुरक्षा सतर्कता बढ़ जाती है.DMRC की एडवाइजरी के अनुसार, 29 जनवरी तक सभी स्टेशनों पर यह गहन चेकिंग जारी रहेगी, हालांकि केंद्रीय दिल्ली के स्टेशनों जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, राजीव चौक, नई दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और ITO पर यह और अधिक सख्त होगी.

पीक आवर्स में होगी देर

DMRC ने स्पष्ट किया है कि सामान्य दिनों की तुलना में पीक आवर्स में भी जांच के कारण 10-20 मिनट या इससे अधिक अतिरिक्त समय लग सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे निषिद्ध वस्तुओं (जैसे बड़ा बैग, हथियार, तेज धार वाले सामान, ज्वलनशील पदार्थ, ड्रोन आदि) को साथ न लाएं, क्योंकि ये सुरक्षा जांच में जब्त किए जा सकते हैं.

यह कदम दिल्ली पुलिस, CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की समन्वित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन, एंटी-ड्रोन यूनिट और मल्टी-लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन शामिल हैं. DMRC ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित और सुचारु रूप से सफर कर सकें. यदि आप मेट्रो से यात्रा करने वाले हैं, तो घर से जल्दी निकलें और DMRC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट चेक करें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.