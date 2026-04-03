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Delhi Metro की बदल गई टाइमिंग, इस दिन सुबह 3 बजे से चलेगी सभी ट्रेनें; जानिए वजह
Delhi Metro Timing Change: 5 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से चलेगी. DMRC ने टाइमिंग में बदलाव पंजाब नेशनल बैंक की 132वीं सालगिरह पर आयोजित होने वाली मैराथन की वजह से लिया है.
Delhi Metro Timing Change: अगर आप 5 अप्रैल को सुबह जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है. DMRC ने रविवार को अपनी टाइमिंग में बदलाव किया है. आम दिनों के मुकाबले मेट्रो इस दिन काफी पहले शुरू होगी. 5 अप्रैल की सुबह मेट्रो सेवा 3 बजे से ही शुरू हो जाएगी. यह फैसला खास तौर पर एक बड़े इवेंट को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि लोगों को सफर में कोई परेशानी न हो और वे समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें.
मैराथन के लिए लिया गया फैसला
इस बदलाव की वजह है पीएनबी सोल्जराथॉन 2026, जो जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है. यह एक बड़ा रनिंग इवेंट है जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं. मैराथन सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, इसलिए कई प्रतिभागियों को रात में या तड़के घर से निकलना पड़ता है. इसी को देखते हुए मेट्रो का समय पहले कर दिया गया है, ताकि सभी लोग आसानी से इवेंट तक पहुंच सकें और ट्रैफिक या दूसरी दिक्कतों से बच सकें.
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सुबह 6 बजे तक अलग रहेगा शेड्यूल
डीएमआरसी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि 5 अप्रैल को कुछ खास लाइनों पर सुबह 3 बजे से मेट्रो चलेगी. सुबह 6 बजे तक ट्रेनों का अंतर करीब 30 मिनट का रहेगा. यानी हर आधे घंटे में एक ट्रेन मिलेगी. इसके बाद मेट्रो अपनी सामान्य टाइमिंग पर वापस आ जाएगी. यह सुविधा सिर्फ उसी दिन के लिए है, बाकी दिनों में मेट्रो का शेड्यूल पहले जैसा ही रहेगा.
Early metro services at 03:00 AM on 5th April, 2026 (Sunday) to facilitate participants of the PNB Soldierathon Marathon at Jawaharlal Nehru Stadium.#DelhiMetro pic.twitter.com/zBDMHzB3Yx
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) April 2, 2026
स्टेडियम तक पहुंचना होगा आसान
मैराथन में जाने वालों के लिए मेट्रो सबसे आसान तरीका रहेगा. स्टेडियम के सबसे पास वॉयलेट लाइन का स्टेशन है, जहां से लोग पैदल भी पहुंच सकते हैं. इसके अलावा जंगपुरा और लाजपत नगर स्टेशन भी पास में पड़ते हैं. जल्दी मेट्रो चलने से लोगों को समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी और भीड़ से बचना भी आसान होगा. खासकर जो लोग दूर से आ रहे हैं, उनके लिए यह सुविधा काफी काम की साबित होगी.
रनिंग इवेंट
पीएनबी सोल्जराथॉन 2026 का थीम है “Run with soldiers, Run for soldiers”. यह इवेंट पंजाब नेशनल बैंक की 132वीं सालगिरह पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारतीय सेना भी शामिल है. इस इवेंट में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल हैं. प्रतिभागियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 4:15 बजे रखा गया है, जबकि दौड़ की शुरुआत सुबह 5 बजे से होगी. ऐसे में मेट्रो की बदली टाइमिंग लोगों के लिए काफी मददगार रहने वाली है.