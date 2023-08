Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रक्षाबंधन पर 106 अतिरिक्त फेरे लगाएगी

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) पर यात्रियों की सुविधा के लिए अपने कॉरिडोर पर लगभग 106 अतिरिक्त फेरे लगाएगा. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रवक्ता ने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त स्टैंडबाय ट्रेनों को भी सेवाओं में शामिल करने के लिए रखा जाएगा.

DMRC प्रवक्ता ने कहा, डीएमआरसी अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित करके यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को मैनेज करने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों को भी तैनात करेगा. उस दिन यात्रियों की मदद और मार्गदर्शन के लिए प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ग्राहक सुविधा एजेंट (सीएफए) और गार्ड तैनात किए जाएंगे.”

इससे पहले, DMRC ने सोमवार को अभूतपूर्व 68.16 लाख यात्रियों दर्ज करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो कि COVID-19 महामारी की शुरुआत से पहले और बाद में अब तक की सबसे अधिक संख्या थीं.