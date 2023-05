Delhi Murder Case: पीड़ित परिवार से मिले भाजपा सांसद हंसराज हंस, सौंपा लाख रुपये का चेक

Delhi Murder Case: उत्तर-पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस (BJP MP Hans Raj Hans) आज मंगलावर को साक्षी के परिवार से मिले जिसकी साहिल ने 28 मई को हत्या कर दी. एएनआई के मुताबिक अब से कुछ देर पहले हंसराज हंस मृतिका के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात के बाद एक लाख रुपये का चैक सौंपा. उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मृतिका को न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता का परिवार दुख की इस घड़ी में खुद को अकेला ना समझे. जनता उनके साथ खड़ी है.

मालूम हो कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बीस साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. हत्यारे का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो बड़ा सा पत्थर उसपर मार दिया. ये इलाके हंसराज हंस के संसदीय क्षेत्र में ही आता है. पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा गया कि हत्यारा दोबारा वापस लौटा और एक बार फिर नाबालिग के ऊपर बड़ा सा पत्थर दे मारा.