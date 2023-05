Weather News: दिल्ली- एनसीआर में झमाझम बेमौसम बारिश, कई जगह जलजमाव

देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और दिल्ली- एनसीआर में आज सोमवार को छाए हुए बारिश फिर बरस पड़े हैं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और जगह- जगह जलजमाव हो गया है. हो रही बारिश ने कामकाजी लोगों के आने जाने में मुश्किलें पैदा कर दी हैं.

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को बारिश हुई, जिससे यात्रियों को पेड़ों और बस स्टॉप के नीचे आश्रय के लिए भागना पड़ा. दक्षिण और बाहरी दिल्ली और नोएडा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के अन्य इलाकों में हल्की बारिश हुई. दक्षिण और बाहरी दिल्ली और नोएडा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के अन्य इलाकों में हल्की बारिश हुई.