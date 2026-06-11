दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाओं के साथ होगी जोरदार बारिश

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग का आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी है. 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के मौसम का हाल.

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तेज गरज-चमक के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. (Photo from AI)

दिल्ली और इसके आसपास के एनसीआर इलाकों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है. अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम में रहते हैं, तो आने वाले कुछ दिन आपको संभलकर रहने की जरूरत है. IMD के मुताबिक, आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ-साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों की उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बदलाव से राहत तो मिलेगी, लेकिन अचानक आने वाला यह तूफान दिक्कतों का सबब भी बन सकता है.

70 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-NCR में हवाएं सामान्य नहीं रहेंगी. रात के समय हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार को भी छू सकती है. इस दौरान तेज गरज-चमक के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. आंधी-तूफान का यह सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि अगले दो-तीन दिनों तक रुक-रुक कर अलग-अलग समय पर सुबह और शाम को परेशान कर सकता है.

हर कोने में दिखेगा आंधी-तूफान का असर

इस मौसमी बदलाव का असर दिल्ली के किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिलेगा. IMD ने साफ किया है कि उत्तर दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी आंधी चलेगी. वहीं, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के इलाकों में भी रात के वक्त मौसम बिगड़ेगा और तूफानी हवाओं के साथ पानी बरसेगा. दिल्ली के साथ सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बिल्कुल ऐसा ही नजारा रहने वाला है.

गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत

इस आंधी और बारिश का सबसे अच्छा असर तापमान पर पड़ेगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट आ सकती है. जहां पिछले दिनों पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब यह गिरकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. न्यूनतम तापमान भी 6 से 8 डिग्री तक लुढ़क कर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जिससे रातें काफी ठंडी और सुहावनी हो जाएंगी.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम में होने वाले इस बड़े उलटफेर को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर रात के समय जब हवा की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटा तक होगी, तब घरों से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, साइनबोर्ड और बिजली के खंभे गिर सकते हैं, इसलिए वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी चाहिए. इस आंधी-तूफान के बाद अगले 4-5 दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे चिलचिलाती धूप और लू से राहत बनी रहेगी.