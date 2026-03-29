By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सड़क पर बंधी दिखी गाय तो देना होगा 1000 रुपये जुर्माना, यहां की सरकार ला रही नया कानून
दिल्ली सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है. इसमें सड़क पर पेशाब करना, कूड़ा फैलाने और मवेशी बांधने पर जुर्माना देना होगा शामिल है.
दिल्ली में अब सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है. नगर निगम से जुड़े कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है, जिसमें कई छोटे-छोटे उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाने की बात कही गई है. इस कदम का मकसद शहर में साफ-सफाई बनाए रखना और लोगों को नियमों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाना है. अब पहले के मुकाबले लोगों को ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है, जिससे वे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों.
किन-किन कामों को करने पर लगेगा जुर्माना
नए प्रस्ताव के अनुसार, सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने पर अब 50 रुपये की जगह 500 रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसी तरह गंदगी फैलाने, कूड़ा सही तरीके से न रखने या हटाने में लापरवाही करने पर भी ज्यादा जुर्माना लगेगा. बिना लाइसेंस ढाबा या चाय की दुकान चलाने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा, नगर निगम के अधिकारियों को काम करने से रोकने पर भी पहले से ज्यादा दंड का प्रावधान किया गया है.
जानवरों और सड़कों को लेकर सख्त नियम
सड़कों पर गाय या अन्य मवेशियों को बांधने या वहीं दूध निकालने पर अब 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. बिना लाइसेंस जानवर रखना या उनका व्यापार करना भी महंगा पड़ेगा. इसके अलावा, सड़क पर कूड़ा फेंकना या गंदगी छोड़ना भी अब पहले से ज्यादा दंडनीय होगा. इन नियमों का मकसद शहर को साफ-सुथरा रखना और ट्रैफिक व आम लोगों को होने वाली परेशानी को कम करना है.
कुछ मामलों में जेल की सजा हटाई गई
सरकार ने कुछ मामलों में सजा को आसान भी बनाया है. पहले जहां कुछ नियमों के उल्लंघन पर जेल हो सकती थी, अब वहां सिर्फ जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. जैसे सफाईकर्मियों से जुड़े कुछ मामलों में अब जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड रखा गया है. इसी तरह अन्य छोटे उल्लंघनों में भी जेल के बजाय जुर्माना लगाने की बात कही गई है, ताकि कानून ज्यादा व्यावहारिक और आसान बन सके.
क्या है इस बदलाव का मकसद
इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य शहर में व्यवस्था सुधारना और नागरिकों को जिम्मेदार बनाना है. महापौर राजा इकबाल सिंह के अनुसार, नए नियमों को इस तरह बनाया जा रहा है कि वे ज्यादा मानवीय और व्यवहारिक हों. सरकार चाहती है कि लोग खुद से नियमों का पालन करें और शहर को साफ व व्यवस्थित बनाए रखें. साथ ही, व्यापार और रोजमर्रा के कामों को भी आसान बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है.