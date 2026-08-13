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दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाजीपुर से हिंडन नहर तक नया ब्रिज तैयार; लाखों लोगों को मिलेगी राहत

Delhi Slip Road Bridge: दिल्ली में गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर को जोड़ने वाला नया स्लिप रोड ब्रिज शुरू हुआ. इससे कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के लोगों को ट्रैफिक राहत मिलेगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 13, 2026, 4:58 PM IST
Delhi Slip Road Bridge
Delhi Slip Road Bridge

Delhi Slip Road Bridge: दिल्ली में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर को जोड़ने वाले नए 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन किया. इस ब्रिज के शुरू होने से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आने-जाने में आसानी होगी. इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा रोजाना ऑफिस, कॉलेज और दूसरे कामों के लिए सड़क पर निकलने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है. सरकार के मुताबिक, ब्रिज शुरू होने से इन इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर पहले के मुकाबले आसान हो सकेगा.

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

गाजीपुर, कोंडली और कल्याणपुरी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग रोजाना सड़क के रास्ते सफर करते हैं. ऐसे में ज्यादा ट्रैफिक के समय लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है. नए स्लिप रोड ब्रिज से इन इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लग सकता है. खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में इस ब्रिज से ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिल सकती है. आसपास के लोगों के लिए यह नया रास्ता रोजमर्रा के सफर को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

उद्घाटन कार्यक्रम में कई नेता रहे मौजूद

ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक रविंदर नेगी और रविकांत मौजूद रहे. इसके अलावा जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान सरकार की ओर से दिल्ली में सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े कामों पर जोर दिया गया. इस प्रोजेक्ट को इलाके के लोगों की रोजाना जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सड़क कनेक्शन मिलने से आने वाले समय में आसपास के इलाकों तक पहुंचना भी आसान हो सकता है.

बेहतर कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस

उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है. उनका कहना है कि बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी लोगों के रोजाना सफर को आसान बनाने में मदद करती हैं. सरकार का फोकस ऐसी सुविधाएं तैयार करने पर है, जिससे लोगों को कम समय में और ज्यादा आराम से अपने काम की जगह तक पहुंचने में मदद मिले. नए ब्रिज को भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है. इससे गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर के आसपास के इलाकों में आने-जाने का रास्ता बेहतर होगा.

लाखों लोगों के सफर पर पड़ेगा असर

नए 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. ट्रैफिक कम होने और रास्ता बेहतर होने से रोजाना आने-जाने में समय बच सकता है. इसका फायदा नौकरी करने वाले लोगों, छात्रों और स्थानीय कारोबारियों को भी मिल सकता है. सरकार का कहना है कि ऐसे सड़क प्रोजेक्ट दिल्ली में लोगों की रोजाना जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं. आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी से इन इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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