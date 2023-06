Delhi News: अंडर कंस्ट्रक्टशन फ्लाईओवर गिरने से क्रेन ऑपरेटर की मौत, साइट सुपरवाइजर, मैनेजर अरेस्ट

Delhi News, नई दिल्ली: दिल्ली में आज बुधवार को एनएच -48 समालखा (NH-48 Samalkha) के पास एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर (under-construction flyover) गिरने से हादसा (tragic mishap) हो गया. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर जाने से एक क्रेन ऑपरेटर की मौत हो गई. हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के एक साइट पर्यवेक्षक और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने कहा, घटना कापेशहेड़ा थाना क्षेत्र की है और मृतक चालक की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी शकील (35) के रूप में हुई है. वह फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था, तभी मलबे में दब गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, उसने दम तोड़ दिया.