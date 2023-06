Delhi News: बृजपुरी इलाके में युवक को चाकू मारा, चचेरे भाई पर भी हमला, अर्धसैनिक बल तैनात

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके (North-East Delhi) में कल शुक्रवार को रात में छोटी सी बात को लेकर हुई बहस में मोहम्मद ज़ैद (Mohammed Zaid) नाम के एक व्यक्ति ने 20 वर्षीय राहुल (20-year-old Rahul) को चाकू मार दिया और राहुल का 19 वर्षीय चचेरा भाई सोनू भी घायल कर दिया. इस विवाद के बाद ऐतिहात के तौर पर बृजपुरी इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोहम्मद ज़ैद नाम के एक व्यक्ति ने 20 साल राहुल को चाकू मार दिया. किसी छोटी सी बात पर उनमें बहस हो गई. राहुल का 19 साल चचेरा भाई सोनू भी घायल हो गया. आरोपी और पीड़ित एक ही इलाके में रहते हैं. आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. आगे की जांच जारी है.