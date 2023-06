New Delhi Railway Station में हादसा, करंट लगने से एक महिला की मौत

Delhi, Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) के परिसर में आज रविवार को करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई. एफएसएल टीम मौके पर मौजूद है. महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जांच चल रही है, वह ट्रेन पकड़ने आई थी. रेलवे स्टेशन के बाहर जलभराव हो गया. प्रथम दृष्टया मृतक ने पानी में जाने से बचने के लिए पोल पकड़ लिया.

The deceased woman has been identified as Sakshi Ahuja, a resident of Preet Vihar, Delhi who got electrocuted after grabbing an electric pole outside the New Delhi Railway Station where she came to catch the Bhopal Shatabdi train. There was waterlogging outside the Railway… pic.twitter.com/M4NwA3Rwij — ANI (@ANI) June 25, 2023