सीएम रेखा गुप्ता की पहल से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर, सरकार, स्टार्टअप और युवा मिलकर करेंगे हर समस्या का समाधान!

सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और इनोवेटर्स को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे राजधानी की वास्तविक समस्याओं के लिए समाधान विकसित कर सकें.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 3, 2026, 12:12 PM IST
Delhi CM Rekha Gupta
Delhi CM Rekha Gupta

दिल्ली सरकार ने राजधानी की शहरी और नागरिक चुनौतियों के तकनीक आधारित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से ‘दिल्ली नेक्स्ट–कोड, क्रिएट एंड चेंज’ कार्यक्रम की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ करते हुए इसे देश का सबसे बड़ा सिविक-टेक इनोवेशन प्रोग्राम बताया. इस पहल का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और इनोवेटर्स को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे राजधानी की वास्तविक समस्याओं के लिए व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकी समाधान विकसित कर सकें.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में सुशासन केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रह सकता. तकनीक, नवाचार और जनभागीदारी के माध्यम से प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान ही भविष्य की शासन व्यवस्था की पहचान होगा. उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली नेक्स्ट’ केवल एक हैकाथॉन नहीं, बल्कि शासन और नवाचार के बीच मजबूत सेतु का कार्य करेगा, जहां युवाओं के नए विचार सीधे सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे.

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मुख्यमंत्री ने युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर उन्हें सही मंच, मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने साफ किया कि दिल्ली सरकार युवाओं को केवल दर्शक नहीं, बल्कि सुशासन का सक्रिय भागीदार मानती है. विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उनके नवाचार भविष्य की नीतियों एवं नागरिक सेवाओं को नई दिशा देंगे.

उन्होंने बताया कि ‘दिल्ली नेक्स्ट’ पारंपरिक हैकाथॉन से अलग है. जहां सामान्य हैकाथॉन पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त हो जाते हैं, वहीं इस कार्यक्रम में चयनित समाधानों को संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से पायलट परियोजनाओं के रूप में लागू किया जाएगा. सफल मॉडलों को सरकार की कार्यप्रणाली में शामिल कर नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और स्मार्ट बनाया जाएगा.

कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने शहरी बुनियादी ढांचे, जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इकोसिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक शिकायत निवारण और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए. दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस पहल के तहत चयनित शीर्ष 60 टीमों को संबंधित सरकारी विभागों और विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा. उनके नवाचारों का पायलट परीक्षण किया जाएगा और सफल परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सरकारी व्यवस्था में लागू किया जाएगा, ताकि तकनीकी नवाचारों का सीधा लाभ राजधानी के नागरिकों तक पहुंच सके.

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