Video: Diwali से पहले खराब श्रेणी में पहुंची Delhi-Noida की हवा, अभी से डराने लगे Air Quality Index के आंकड़े

Delhi-Noida Air Pollution: दिल्ली-नोएडा समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है.नोएडा में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली में रविवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली में रविवार सुबह करीब आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 260 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में सुबह आसमान साफ रहने और बाद में दिन में और शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है.

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बीच दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि वह धूल प्रदूषण को लेकर गंभीर है और टीमों ने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहर में एंटी डस्ट कैंपेन के तहत टीमों द्वारा 1,108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है. उन्होंने कहा, ”निर्माण स्थलों पर जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 21 साइटों को नोटिस या चालान जारी किए गए और 8.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 13 विभागों यानी डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी, डीसीबी, जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, दिल्ली मेट्रो, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी आदि की 591 टीमों का गठन किया गया है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Noida as the Air Quality Index dips to ‘Poor’ category pic.twitter.com/AkAHDLtDfD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 15, 2023