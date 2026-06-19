दिल्ली में महंगा हुआ गाड़ी चलाना, पार्किंग के लिए देने होंगे दोगुने पैसे... CM रेखा गुप्ता ने लिए कई बड़े फैसले

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नया एक्शन प्लान जारी किया है. बिना PUC पास के पेट्रोल नहीं मिलेगा, साथ ही पार्किंग फीस दोगुनी कर दी गई है.

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दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर अब केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा, जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा. (Photo from IANS)

दिल्ली में सर्दियों में पार्किंग चार्ज को दोगुना किया जा सकता है.

गैर-BS-VI बाहरी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लग सकती है.

बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिलेगा.

Delhi Pollution: दिल्ली में हर साल दिवाली के बाद ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण और स्मॉग लोगों को परेशान करता है. कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट करना पड़ता है. इस बार लोगों को आखिरी समय में परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने पहले से ही सर्दियों का प्रदूषण एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. सरकार का कहना है कि पहले से जानकारी मिलने पर लोग और संस्थाएं समय रहते तैयारी कर सकेंगी.

महंगी होगी पार्किंग, दफ्तरों में लागू होगा WFH

नई व्यवस्था के तहत, सर्दियों में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी की जा सकती है. इसके साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और अलग-अलग ऑफिस टाइम लागू किए जा सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में केवल 50% कर्मचारियों की फिजिकल मौजूदगी की अनुमति होगी. हालांकि जरूरी और आपातकालीन सेवाएं इससे बाहर रहेंगी.

PUC पास के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल

इसके अलावा, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर अब केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा, जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव भी है. हालांकि CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, सरकारी काम और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

निर्माण कार्यों पर भी सख्ती

दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं. 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच सभी निर्माण स्थलों को तय डस्ट कंट्रोल नियमों का पालन करना होगा. वहीं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं. बड़े निर्माण स्थलों और कमर्शियल इमारतों में एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सिस्टम और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी किया जा सकता है.

GRAP के साथ लागू होगा नया प्लान

सरकार ने खुले में कूड़ा, पत्तियां या अन्य चीजें जलाने पर भी सख्त फैसला सुनाया है. RWAs, संस्थानों और ठेकेदारों को इसे रोकने की जिम्मेदारी दी जाएगी. सुरक्षा गार्ड और मजदूरों के लिए वैकल्पिक गर्म रहने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि खुले में आग जलाने की जरूरत न पड़े. नियमों का पालन कराने के लिए ड्रोन और फील्ड सर्विलांस बढ़ाई जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यह पूरा ढांचा पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत लागू होगा और GRAP व्यवस्था के साथ मिलकर काम करेगा.