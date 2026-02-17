Hindi News

Delhi Police Ai Challan System Monitoring Camera Automatic Traffic Lights

ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले हो जाएं सावधान! इस शहर में AI काटेगा चालान, जानें कैसे काम करेगा?

इस शहर की ट्रैफिक पुलिस जल्द ही AI पावर्ड ITMS सिस्टम लागू करेगी. आइए इस खबर से समझते हैं ये एआई नियम तोड़ने वालों की पहचान कैसे करेगा और क्या कार्रवाई की जाएगी?

दिल्ली पुलिस जल्द ही AI पावर्ड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने पर विचार कर रही है. (Photo From AI)

रोजाना लाखों लोग ऑफिस, बच्चों को स्कूल छोड़ते या किसी जरूरी काम से निकलते टाइम रेड लाइट या जाम में फंस जाते हैं. इन सबसे बचने के लिए लोग ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं, जिससे बाद में तगड़ा चालान काटता. लेकिन, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस जल्द ही AI पावर्ड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने पर विचार कर रही है. यह सिस्टम शहर के ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से संभालने में मदद करेगा, साथ ही पुलिस के मैन्युअल काम को भी काफी हद तक कम कर देगा. सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम के आने के बाद नियम तोड़ने वाले लोगों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा.

AI सिस्टम में क्या खास होगा?

इस सिस्टम में कई एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा, जिससे दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह बदल सकता है. इसमें स्मार्ट और अडैप्टिव ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी, जो ट्रैफिक की भीड़ देखकर अपने आप सिग्नल का टाइम एडजस्ट करेंगी. आसान शब्दों में कहें तो जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा, वहां ग्रीन लाइट का समय बढ़ सकता है. साथ ही यह सिस्टम रियल टाइम ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट करेगा, जिससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि इसका लक्ष्य एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम बनाना है जो भविष्य के लिए तैयार हो, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो और जरूरत के हिसाब से स्केल किया जा सके.

AI कैसे करेगा नियम तोड़ने वालों की पहचान

इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होंगे ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे. ये गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करके पहचान करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कौन ट्रैफिक नियम तोड़ रहा है. जैसे ही कोई गाड़ी रेड लाइट तोड़ेगी या गलत तरीके से चलती पकड़ी जाएगी, सिस्टम उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा. इसके बाद मैन्युअल जांच की जरूरत कम होगी और चालान बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी. पुलिस के अनुसार, यह सिस्टम AI, एडवांस एनालिटिक्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के आधार पर काम करेगा. जिससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी.

ऑटोमैटिक चालान से पुलिस का काम होगा आसान

AI आधारित इस सिस्टम के लागू होने के बाद ऑटोमेटेड चालान बनने लगेंगे. यानी अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कैमरा उसे पकड़ लेगा और चालान खुद-ब-खुद जनरेट हो सकता है. इससे ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर खड़े होकर हर वाहन की निगरानी करने की जरूरत कम पड़ेगी. इसके अलावा, इससे नियम पालन बढ़ेगा और लोग ज्यादा सतर्क रहेंगे. आसान भाषा में आपको समझिए तो –

मैन्युअल चेकिंग कम होगी

नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी

ट्रैफिक कर्मचारियों का काम आसान होगा

गलत चालान या देरी की संभावना घटेगी

जानिए कब से लागू होगा ये नियम?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में रोज सफर करने वाले लोगों को राहत देना है. यह सिस्टम रियल टाइम ट्रैफिक रिपोर्ट देगा, जिससे लोग पहले से जान सकेंगे कि किस रास्ते पर जाम है और किस रूट से जल्दी पहुंचा जा सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, इससे यात्रा का समय घट सकता है, फ्यूल की बचत होगी और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी कम हो सकता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह सिस्टम कब लागू किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्तावित प्लान है.

