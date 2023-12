Delhi News: लॉरेंस गैंग के दो शूटर्स दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार

Delhi Latest News: राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, वसंतकुंज के पास के इलाके में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई है. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दो शूटरों को धर दबोच लिया. बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों शूटर्स में से एक नाबालिग है. साथ ही इन पर कई पुराने कई मुकदमें भी दर्ज हैं.

Delhi Police Special Cell has apprehended two shooters of the Lawrence gang after a brief encounter in the Vasant Kunj area

Details awaited.

— ANI (@ANI) December 9, 2023