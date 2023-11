बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी इजाजत

Manish Sisodia News: दिल्ली के के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका के जरिए सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी ​सीमा सिसोदिया से मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी. शुक्रवार, 10 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मसले में सुनवाई की और अदालत ने उन्हें आज यानी शनिवार, 11 नवंबर को अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दे दी. राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस आज मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लाई है.

#WATCH | Police brings former Delhi Dy CM Manish Sisodia to meet his ailing wife as allowed by Rouse Avenue court

Sisodia is meeting his ailing wife at the premises which is now officially allocated to Delhi Minister Atishi. The same premises were earlier allotted to him. pic.twitter.com/Dx9NsY4hXN

— ANI (@ANI) November 11, 2023