रंगदारी गैंग पर कहर बनकर टूटी दिल्ली पुलिस, बड़ी वारदात से पहले दबोचे गए बदमाश

दिल्ली पुलिस अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह बदमाशों का इलाज कर रही है. कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है.

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Photo: AI

यूपी पुलिस बदमाशों को तगड़ा सबक सिखाने के लिए जानी जाती है. अब लगता है दिल्ली पुलिस भी उसी राह चल पड़ी है. दिल्ली में कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को मौके पर ही पकड़ लिया गया. पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी इलाके के कारोबारियों को निशाना बनाकर उन्हें धमकी देते थे और रंगदारी की मांग करते थे.

बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश

बताया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर साकेत थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं. पुलिस को आशंका थी कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही स्पेशल स्टाफ की टीम ने इलाके में जाल बिछाया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी. कुछ समय बाद पुलिस को दूर से एक बाइक आती दिखाई दी. टीम ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई.

पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़

पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों सोनू और राकेश के पैर में गोली लग गई. दोनों घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें काबू कर लिया गया. वहीं तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया. मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया. पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई के दौरान स्थिति को नियंत्रित रखा गया और आरोपियों को भागने का मौका नहीं दिया गया.

धमकाकर मांगते थे रंगदारी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोनू और राकेश इलाके के बड़े कारोबारियों के घरों के बाहर फायरिंग करते थे, और दहशत फैलाने की कोशिश करते थे. इसके अलावा वे कारोबारियों को फोन कर धमकियां देते थे और उनसे रंगदारी की मांग करते थे. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि उनके नेटवर्क, साथियों और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.