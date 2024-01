दिल्ली में कल से सजेगा धीरेंद्र शास्त्री का दरबार, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र शास्त्री महाराज की राम कथा का दरबार लगने जा रहा है. इस बार मृदुल फाउंडेशन और छठी मैया फाउंडेशन मिलकर यमुना खादर इलाके में चौथे पुस्ते पर स्थित करतार नगर में राम कथा का आयोजन करा रही है. जानकारी के अनुसार, बुधवार (31 जनवरी) से शनिवार (3 फरवरी) तक राम कथा का दरबार लगेगा, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई गई है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एडवाइजरी जारी की है.

बता दें 31 जनवरी को राम कथा की शुरुआत कलश-यात्रा के साथ होगी. यह यात्रा दोपहर 12 बजे से 3 बजे की बीच आयोजित की जा रही है. इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शास्त्री पार्क रेड लाइट से खजूरी चौक के बीच दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पुस्ते के आसपास रोड के दोनों कैरिज-वे पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. हालांकि यातायात पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्तों के उपयोग का सुझाव भी दिया है.

Traffic Advisory

Special traffic arrangements have been made in view of Ram Katha by Shri Bageshwar Dham at Kartar Nagar, Yamuna Khadar, Delhi. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/StLlzIUaLN

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 29, 2024