BharatPe के Co-Founder अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने विदेश जाने से रोका, जानें पूरा मामला

Ashneer Grover News: भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर (BharatPe Ashneer Grover) और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने समन जारी किया है. दरअसल, अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंपत्ति पर आरोप है कि नकली इनवॉइस बनाकर कंपनी के खाते से 81 करोड़ रुपए अपने जानकारों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे. इस वक्त माधुरी जैन भारतपे की ज्वाइंट डायरेक्टर HR थीं और उन्होनें नकली इनवाइस बनाकर पैसे निकाले थे.

इससे पहले गुरुवार, 16 नवंबर को अशनीर ग्रोवर पत्नी माधुरी जैन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे, इस दौरान फ्लाइट पकड़ने से पहले दंपत्ति को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया. इसके एक दिन बाद उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट कर कहा, “कोई ड्रामा नहीं… उड़ान का खतरा नहीं”.

