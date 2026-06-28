महिला को पुलिस वाले ने जड़ा थप्पड़, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वायरल Video देख भड़के लोग

दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में होटल विवाद के दौरान पुलिस अधिकारी ने महिला को थप्पड़ मार दिया. घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया. जानिए यह पूरा मामला क्या है?

Written by: Gargi Santosh
Published: June 28, 2026, 10:21 PM IST
महिला को पुलिस वाले ने जड़ा थप्पड़, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वायरल Video देख भड़के लोग
पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई हथियार नहीं मिले हैं. (Photo from X Video)
  • दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में होटल के अंदर पुलिस का वीडियो वायरल हुआ
  • एक सब-इंस्पेक्टर पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है
  • घटना के बाद अधिकारी का तबादला जिला लाइंस में कर दिया गया
  • दिल्ली पुलिस ने मामले में विभागीय जांच (Departmental Enquiry) शुरू की

Delhi Police Viral Video: दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक होटल के अंदर दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने महिला को थप्पड़ मार दिया. जानकारी के अनुसार, यह घटना पंचवटी इलाके की है, जहां शनिवार देर रात होटल में विवाद होने की सूचना पुलिस को दी गई थी. पुलिस कंट्रोल रूम को एक महिला ने फोन कर दावा किया था कि कुछ महिलाएं हथियार लेकर उसे नुकसान पहुंचाने आई हैं.

जांच में हथियारों का दावा गलत निकला

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि विवाद हथियारों से नहीं, बल्कि पैसों से जुड़ा था. पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई हथियार नहीं मिले हैं. इसी दौरान पूछताछ के दौरान सब-इंस्पेक्टर हिमांशु पर आरोप है कि उन्होंने विवाद में शामिल एक महिला को थप्पड़ मार दिया. घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

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अधिकारी का जिला लाइंस में तबादला

मामले के सामने आने के बाद, दिल्ली पुलिस ने संबंधित अधिकारी को जिला लाइंस भेज दिया है. पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले से जुड़े सभी तथ्यों और घटनाओं की क्रमवार जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगी.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

हाल ही में दिल्ली पुलिस के एक अन्य मामले में भी कार्रवाई की गई थी. चांदनी चौक में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले एक सेल्समैन ने आरोप लगाया था कि चोरी के गलत आरोप के बाद उसके साथ मारपीट की गई. शिकायत के बाद, संबंधित कॉन्स्टेबल को निलंबित किया गया और विभागीय जांच शुरू हुई. पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि मामले की जांच के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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