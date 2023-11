दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने 3,500 किलोग्राम पटाखे किए जब्त

Latest News Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखे की बिक्री और उन्हें खरीदना गैरक़ानूनी है. दिल्ली पुलिस इसको लेकर काफी एक्टिव है और बेहद ही सख्ती बरत रहे हैं. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत बड़ी मात्रा में पटाखें बरामद किए हैं. पुलिस ने 3500 किलो पटाखें जब्त किए हैं और कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की. उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि यमुना खादर इलाके के पास ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है.

#WATCH Delhi: North Delhi DCP Manoj Kumar Meena says, “…Till now we have caught around 3500 kg of firecrackers and have taken action by registering FIRs…Surveillance is being done through drones near Yamuna Khadar area…” (10.11) pic.twitter.com/nmmbgMpTvd

— ANI (@ANI) November 11, 2023