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दिल्ली में अब प्रदूषण नहीं घोटेगा दम! रेखा गुप्ता सरकार ने शुरू किया 'क्लीन एयर' मिशन

दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए Made in India तकनीक का सहारा ले रही है. कुछ जगहों पर ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं, जो हवा को साफ करने में मदद करेंगे.

यह सिस्टम खुद से सफाई करता है और धुआं, धूल जैसे खतरनाक प्रदूषकों को कम करने में मदद करता है. (Photo from AI)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. सरकार का कहना है कि यह सिर्फ सर्दियों के धुंध वाले मौसम की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे साल साफ हवा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा अभियान है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और विधायक हरीश खुराना के साथ राजधानी में लगाई गई नई ‘मेड इन इंडिया’ एयर प्यूरीफिकेशन तकनीकों का निरीक्षण किया. दिल्ली सरकार का दावा है कि ये नई तकनीकें दिल्ली की हवा को साफ करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं.

STR 101 Filterless Air Purifier की खासियत

दिल्ली के सत गुरु राम सिंह मार्ग पर STR 101 Filterless Air Purifier नाम की मशीनें लगाई गई हैं. यहां कुल 21 डिवाइस लगाए गए हैं, जो बिना फिल्टर के हवा को साफ करने का काम करते हैं. यह सिस्टम खुद से सफाई तकनीक पर काम करता है और धुआं, धूल जैसे खतरनाक प्रदूषकों को कम करने में मदद करता है. यह मशीन हर घंटे लगभग 3 लाख लीटर हवा को ट्रीट कर सकती है. अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक लगातार चलने वाली प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा है, जिससे आसपास के इलाके की हवा पहले से बेहतर हो सकती है.

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EV-mounted Anti-Smog Gun से मिलेगी राहत

दिल्ली सरकार ने भारत का पहला जीरो-इमिशन मूविंग एंटी-स्मॉग सिस्टमभी शुरू किया है. इसे EV-mounted Anti-Smog Gun नाम दिया गया है. यह सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहन पर आधारित है और कीर्ति नगर व मायापुरी इलाके में तैनात किया गया है. इसका मुख्य काम सड़कों पर उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करना है. यह मशीन चलते-फिरते सड़कों पर पानी की महीन फुहार छोड़कर धूल के कणों को नीचे बैठाने में मदद करती है. सरकार का मानना है कि इससे इलाके में क्लीन एयर कॉरिडोर तैयार होगा, साथ ही विजिबिलिटी बेहतर होगी.

PAWAN III Pollution Control Device क्या है?

कीर्ति नगर फायर स्टेशन के पास PAWAN III Pollution Control Device लगाया गया है. यह सिस्टम खासतौर पर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को पकड़ने और साफ करने के लिए तैयार किया गया है. सरकार के अनुसार, फील्ड ट्रायल के दौरान इस डिवाइस से प्रदूषण कण में करीब 29 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई. यह आंकड़ा दिल्ली जैसे शहर के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जहां वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की बड़ी वजह है.

दिल्ली सरकार तकनीक पर दिखा रही भरोसा

दिल्ली सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई और आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दे रही है. सरकार का कहना है कि सिर्फ पारंपरिक उपायों से अब समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए स्मार्ट और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है. इन Made in India डिवाइसों के जरिए सरकार यह दिखाना चाहती है कि देश में तैयार तकनीक भी बड़े स्तर पर प्रदूषण कम करने में सक्षम है. आने वाले समय में अगर इन तकनीकों के अच्छे नतीजे मिलते हैं, तो इन्हें दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी लगाया जा सकता है.

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