दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर! कल इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली, कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं लिस्ट में?

Delhi Power Cut: राजधानी में 6 जून को बिजली कटौती का अलर्ट जारी किया गया है. जनकपुरी, साकेत, नांगलोई, खानपुर और दूसरे इलाकों में पावर कट रहेगा.

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बिजली कटौती को देखते हुए लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. (Photo from AI)

दिल्ली के कुछ इलाकों में शनिवार (6 जून) को थोड़ी देर के लिए बिजली गुल रहेगी. बिजली वितरण कंपनियों ने बताया है कि मेंटेनेंस और सिस्टम अपग्रेडेशन के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ घंटों के लिए बिजली बंद रहेगी. ऐसे में जिन लोगों का काम बिजली पर निर्भर है, उन्हें पहले से तैयारी कर लेने की सलाह दी गई है. खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को अपने जरूरी काम समय रहते निपटाने होंगे, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन इलाकों में रहेगा पावर कट

बिजली कंपनियों की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, पालम इलाके में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी. निजामुद्दीन क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी. वहीं मुंडका में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच दो बार बिजली कटौती की जाएगी. साकेत में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. मोहन गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो चरणों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. जाफरपुर में भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती तय की गई है. इन इलाकों के निवासियों को पहले से जरूरी तैयारियां कर लेने की सलाह दी गई है.

जनकपुरी, सरिता विहार भी लिस्ट में

जनकपुरी के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहां दो अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी. पहला पावर कट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरा कट 11:06 बजे से 1:06 बजे तक जारी रहेगा. इसके अलावा, सरिता विहार में सुबह 10:40 बजे से दोपहर 2:40 बजे तक बिजली बाधित रहने की संभावना है. खानपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, जबकि नांगलोई क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दो बार बिजली कटौती की जाएगी.

निवासियों को क्या सलाह दी है?

बिजली कटौती को देखते हुए लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. घरों में टॉर्च, इमरजेंसी लाइट और चार्ज किए हुए पावर बैंक पहले से तैयार रखें. मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान को समय रहते चार्ज कर लें. किसी भी तरह की जानकारी या ताजा अपडेट के लिए लोग अपने स्थानीय बिजली वितरण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.