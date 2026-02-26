By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पुरानी दिल्ली की बदलेगी तस्वीर; चांदनी चौक को मिलेगी तारों के जंजाल से छुट्टी, अंडरग्राउंड होंगे सभी केबल्स
Chandni Chowk Redevelopment:दिल्ली में नई बिजली और विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है. चांदनी चौक में तार जमीन के नीचे होंगे और नई ऊर्जा योजनाओं से लाखों लोगों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी.
Chandni Chowk Redevelopment: दिल्ली सरकार राजधानी को आधुनिक बनाने के साथ उसकी पहचान और इतिहास को भी संभालकर आगे बढ़ाना चाहती है. इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की. इन योजनाओं का मकसद बिजली व्यवस्था मजबूत करना, पुराने इलाकों को सुरक्षित बनाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है. सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी और जरूरतों को देखते हुए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है ताकि आने वाले सालों में भी लोगों को परेशानी न हो.
चांदनी चौक में तार होंगे जमीन के नीचे
पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में लंबे समय से ऊपर लटकते बिजली के तार परेशानी का कारण बने हुए थे. अब करीब 52 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन को जमीन के नीचे डाला जाएगा. इस काम में बिजली कंपनी बीवाईपीएल भी शामिल है. नई स्ट्रीट लाइट, फीडर पिलर और डिजिटल निगरानी तकनीक लगाई जाएगी. रात के समय काम होने से बाजार और ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा. इससे आग लगने का खतरा भी कम होगा और इलाके की सुंदरता बढ़ेगी.
पुरानी दिल्ली को विकसित बनाने की तैयारी
सरकार का कहना है कि यह सिर्फ तार हटाने का काम नहीं बल्कि पूरे पुराने शहर को बेहतर बनाने की शुरुआत है. सड़कों का सुधार, पार्किंग व्यवस्था, साफ-सफाई और अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर भी काम होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले विकास के लिए कम बजट तय था, लेकिन जरूरत को देखते हुए अब बड़े स्तर पर निवेश किया जा सकता है. राजधानी दिल्ली के इस हिस्से को पर्यटन और व्यापार के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की योजना है ताकि स्थानीय कारोबारियों और युवाओं को भी फायदा मिले.
मंडोली ग्रिड से बिजली समस्या होगी कम
उत्तर-पूर्वी इलाके में बार-बार वोल्टेज गिरने और बिजली जाने की शिकायतें रहती थीं. इसे देखते हुए मंडोली में नया 66/11 केवी जीआईएस ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जा रहा है. इससे करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को स्थिर बिजली मिलेगी. अस्पताल, जेल और ईवी बस डिपो जैसे जरूरी संस्थानों को भी भरोसेमंद सप्लाई मिलेगी. ग्रिड बनने के बाद गर्मियों में लोड बढ़ने पर भी बिजली व्यवस्था संभालना आसान होगा और लोगों को कम कटौती झेलनी पड़ेगी.
बैटरी स्टोरेज से भविष्य की बिजली तैयारी
गर्मी में बढ़ती मांग को देखते हुए चार नई बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं. इनसे पीक टाइम में बिजली स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा और वोल्टेज स्थिर रहेगा. कार्यक्रम में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे. सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी आने वाले वर्षों की बिजली जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार है.