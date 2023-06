Delhi Pragati Maidan Tunnel Loot case: देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान की टनल (Delhi Pragati Maidan Tunnel Loot ) में बीते 24 जून को हुई सनसनीखेज लूट का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 5 आरोपियों को अब तक पकड़ लिया है . हैरान करने वाली लूट के बाद CCTV में फुटेज के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बना यह केस कुछ घटना की कड़ियों की जोड़ने के बाद यह कामयाबी मिली है.

बता दें कि 24 जून को प्रगति मैदान सुरंग के अंदर अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से बंदूक की नोक पर 1.5 से 2 लाख रुपये की नकदी लूट ली थी.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की प्रगति मैदान टनल की लूट का मास्टरमाइंड बुराड़ी इलाके में अपने साथियों के साथ किराए के एक कमरे में रह रहे थे. लूट से ठीक एक दिन पहले इसी किराये के रूम में लुटेरा मास्टरमाइंड और उसके साथियों ने शराब पार्टी की थी और इसी दौरान गलती से किसी लुटेरे के हथियार से गोली चल गई और गैंग के एक सदस्य को लग गई.