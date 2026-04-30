Hindi News

Delhi Private Schools Action Cm Rekha Gupta Fee Rules Inspection Takeover Warning News

'किसी भी समय आ सकती हूं...', दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों को CM रेखा गुप्ता का सख्त संदेश

Delhi School News: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली और जबरदस्ती खरीदारी के मामले में सख्त कार्रवाई की है.

rekha gupta cm

Delhi School News: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है. बढ़ती फीस और जबरदस्ती सामान खरीदवाने जैसी शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी. अगर कोई स्कूल नियम नहीं मानता, तो सरकार उसे अपने कंट्रोल में भी ले सकती है. इस फैसले से उन पैरेंट्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से स्कूलों के बढ़ते खर्च और दबाव से परेशान थे.

स्कूलों को दिए गए साफ निर्देश

सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर लिखकर बताएं कि पैरेंट्स बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं. स्कूल किसी एक दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. अगर स्कूल चाहें तो 5-6 दुकानों के नाम सुझाव के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन उसे जरूरी नहीं बना सकते. सरकार ने कहा है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

CM खुद करेंगी अचानक जांच

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि वे खुद स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगी. इसका मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि असली जांच होगी. वे बिना बताए किसी भी स्कूल में पहुंच सकती हैं और वहां की व्यवस्था देख सकती हैं. यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जो पैरेंट्स लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं. इससे स्कूलों पर सीधा दबाव बनेगा कि वे नियमों का पालन करें और कोई गलत काम न करें.

जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ियां

हाल ही में रोहिणी के एक स्कूल में जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं. वहां बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के स्कूल चल रहा था और स्विमिंग पूल भी बिना लाइसेंस के मिला, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया. इस तरह की गड़बड़ियों के बाद सरकार और सख्त हो गई है. अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि सभी प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच की जा रही है. जहां भी नियम टूटते मिलेंगे, वहां तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें