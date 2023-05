Weather News: दिल्ली में मौसम फिर बदला, शाम में हुई बारिश, हिमाचल में 8 मई के लिए 'येलो अलर्ट' जारी

Delhi Rain: देश की राजधानी दिल्ली में आज रविवार को शाम को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है. आईएमडी ने आज आंशिक रूप से बादल रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबादी होने का पूर्वानुमान जताया था. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है. यह दिल्ली के सरोजिनी नगर का विजुअल है. वहीं, मौसम विभाग ने 8 मई को हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित निचले और मध्य ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ छीटे पड़ने और आकाश में बिजली चमकने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.

बता दें कि देश में इस साल गर्मियों के मौसम में बरसात के मौसम जैसी बारिश ने तापमान में सबसे लम्बे समय तक लू वाले मौसम को गर्म रखा है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Sarojini Nagar pic.twitter.com/HoAHNy5H3B — ANI (@ANI) May 7, 2023

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार की सुबह सुहानी रही और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा. आईएमडी के अनुसार, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

पिछले दो महीनों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बारिश और आंधी के कारण मौसम प्रणालियाँ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और उत्तर-पश्चिम भारत में बेमौसम वर्षा लाती हैं.

हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होने के बाद राज्य में फिर से सर्दी जैसे हालात हो गए हैं. स्थानीय मौसम विभाग ने 8 मई को हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित निचले और मध्य ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ छीटे पड़ने और आकाश में बिजली चमकने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. वहीं, विभाग ने 8 और 9 मई को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना व्यक्त की है.