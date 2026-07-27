दिल्ली में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत, मंगलवार को भी बारिश का अलर्ट

Delhi Rain: दिल्ली में बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 27, 2026, 11:36 PM IST
दिल्ली में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत, मंगलवार को भी बारिश का अलर्ट
Delhi weather (Image: IANS)

Delhi Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत दी. सुबह से ही तेज गर्मी और ज्यादा उमस के कारण लोग परेशान थे. हालांकि, दोपहर में कई इलाकों में बारिश होने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई. इससे पहले दिन में दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया था. बारिश के बाद कई इलाकों में मौसम सुहाना हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश नहीं हुई. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है.

रिज में सबसे ज्यादा 19.4 मिमी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम साढ़े पांच बजे तक दिल्ली के रिज इलाके में सबसे ज्यादा 19.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लोधी रोड में 11.5 मिमी और राजधानी के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में 8.0 मिमी बारिश हुई. दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली. आयानगर में 3.8 मिमी, पूसा में 4 मिमी और जनकपुरी में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, मयूर विहार, नारायणा और नजफगढ़ जैसे इलाकों में करीब 0.5 मिमी फुहारें पड़ीं. हालांकि, पालम, जाफरपुर और छतरपुर में दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच बारिश दर्ज नहीं की गई.

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38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

बारिश के बावजूद दिल्ली में दिन का तापमान काफी ज्यादा रहा. सफदरजंग मौसम केंद्र में सोमवार को अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री अधिक था. पालम और लोधी रोड में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, रिज और आयानगर में यह 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले सोमवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा था. पालम में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री, लोधी रोड में 27.8 डिग्री, रिज में 24.8 डिग्री और आयानगर में 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मंगलवार को येलो अलर्ट, बारिश की संभावना

मौसम को लेकर दिल्ली के लोगों के लिए अगले दिन भी राहत की उम्मीद है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सोमवार रात दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं, आईएमडी ने मंगलवार के लिए दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. इसके साथ ही राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से कुछ और राहत मिल सकती है.

दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन मध्यम श्रेणी में

बारिश के बीच दिल्ली की हवा की स्थिति भी लगातार दूसरे दिन ‘मध्यम’ श्रेणी में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 101 दर्ज किया गया. AQI के हिसाब से 0 से 50 के बीच की हवा को ‘अच्छा’ माना जाता है. 51 से 100 तक की हवा ‘संतोषजनक’ और 101 से 200 तक ‘मध्यम’ श्रेणी में आती है. इसके बाद 201 से 300 तक AQI ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है. ऐसे में दिल्ली में बारिश के बाद मौसम से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को मौसम के बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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