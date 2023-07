Viral Video: दिल्ली में बारिश ऐसी मस्ती करते आए, बचपन के दिन सामने देखकर आप भी मुस्कराएंगे

Delhi Rain: ये दिल्ली की बारिश का वीडियो है, जिसमें कुछ बच्चे बरसते पानी में ऐसी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके बीते बचपन के दिनों की न केवल याद दिलाएंगे, बल्कि आपको भी बारिश में फुदकने को मजबूर करने लगेंगे. याद आ गए वो बारिश के दिन, कभी स्कूल जाते हुए आप भीग जाते थे, तो किताबें को पानी से बचाने के लिए खूब कोशिश करते थे और जब भीग ही गए तो बस्ते को रखकर पानी की फुहारों के बीच फुल मस्ती में आ जाते… आज गुजारा बचपन लौटकर को नहीं आ सकता है, लेकिन बचपन की मधुर स्म्रतियां जीवंत हो जाए तो जवान और बूढ़े को बच्चा बनते देर नहीं लगती है.

#WATCH | Delhi | Children play in the rain as the city receives light showers. Visuals from RK Puram. pic.twitter.com/G0V3TrI8sR — ANI (@ANI) July 8, 2023