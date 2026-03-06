Hindi News

Delhi Records Hottest Day On Friday 06 March Weather Update

Delhi Weather Update: मार्च में ही तपने लगी दिल्ली! 34.4 डिग्री के साथ बना सीजन का सबसे गर्म दिन

Delhi Weather Update: दिल्ली में 06 मार्च का दिन, इस सीजन का सबसे गर्म दर्ज हुआ है. तापमान 34.4°C तक पहुंच गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. (Photo from Freepik)

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया. यहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री ज्यादा है. मार्च की शुरुआत में ही इतनी गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है. दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है और कई जगहों पर लोगों ने हल्के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है. हालांकि गर्मी बढ़ने के बावजूद दिल्ली की हवा फिलहाल मॉडरेट श्रेणी में बनी हुई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 171 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के लिहाज से मध्यम स्तर माना जाता है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से भी ज्यादा

दिल्ली में केवल दिन का तापमान ही नहीं, बल्कि रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है. सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.6 डिग्री अधिक है. वहीं लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा, रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आमतौर पर मार्च की शुरुआत में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होती है. लेकिन इस बार तापमान ज्यादा होने की वजह से सुबह और शाम भी अपेक्षाकृत गर्म लग रही हैं.

कई मौसम केंद्रों पर ज्यादा तापमान दर्ज हुआ

दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया. रिज स्टेशन पर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6.7 डिग्री ज्यादा है. वहीं लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री अधिक है. पालम में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में यह 34.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है और लोगों को समय से पहले गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

अगले 10 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट और मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत के मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्यों जैसे पंजाब में अगले लगभग 10 दिनों तक किसी बड़ी मौसम गतिविधि की संभावना नहीं है. आसमान साफ रहने और धूप तेज रहने के कारण तापमान धीरे-धीरे और बढ़ सकता है. सुबह और शाम के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. साथ ही आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं.

हवा की गुणवत्ता भी रह सकती है प्रभावित

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है. अनुमान के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं हवा की गुणवत्ता की बात करें तो 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 101 से 200 के बीच AQI को ‘मॉडरेट’ श्रेणी में रखा जाता है. हालांकि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार शनिवार को दिल्ली की हवा ‘पुअर’ यानी खराब श्रेणी में पहुंच सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को बढ़ती गर्मी के साथ-साथ प्रदूषण का भी सामना करना पड़ सकता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

