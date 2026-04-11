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दिल्ली के श्रमिकों को बड़ा तोहफा, अब काम के बीच कर सकेंगे आराम, सस्ता खाना भी मिलेगा

दिल्ली सरकार की नई योजना में गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर, अटल कैंटीन और 717 फ्लैट्स का ऐलान किया गया. चलिए आपको बताते हैं इससे होने वाले फायदे के बारे में....

Published date india.com Published: April 11, 2026 5:20 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
दिल्ली के श्रमिकों को बड़ा तोहफा, अब काम के बीच कर सकेंगे आराम, सस्ता खाना भी मिलेगा

दिल्ली सरकार ने गरीबों, झुग्गीवासियों और गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई डूसिब की 35वीं बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि हर जरूरतमंद को सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए – चाहे वह रहने की सुविधा हो, खाना हो या काम के दौरान आराम करने की जगह. इसी लक्ष्य के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है. जिससे शहर के मेहनतकश लोगों का जीवन आसान हो सके और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े.

गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर जैसी कई सुविधाएं

इस बैठक का सबसे खास फैसला गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर बनाना है. अब डिलीवरी बॉय, ड्राइवर और अन्य कामकाजी लोग एक ही जगह पर आराम कर सकेंगे, खाना खा सकेंगे और जरूरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. इन सेंटरों को अटल कैंटीन से जोड़ा जाएगा, ताकि सस्ती और पौष्टिक भोजन भी आसानी से मिल सके. खास बात यह है कि यह सुझाव खुद गिग वर्कर्स ने दिया था, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और तुरंत अमल करने के निर्देश दे दिए. इन जगहों पर यूरिनल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे काम के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

अटल कैंटीन को और बेहतर बनाने के लिए बदलाव

अटल कैंटीन योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इसके संचालन में भी बदलाव किया है. अब करीब 100 कैंटीन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को नए तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा. खाने का समय भी तय कर दिया गया है – सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक लंच और शाम 6 से रात 9:30 बजे तक डिनर मिलेगा. इससे लोगों को समय पर खाना मिल सकेगा और भीड़-भाड़ भी कम होगी. साथ ही, सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटल सुविधाएं जैसे यूजर आईडी और फेस रिकग्निशन का सीमित उपयोग किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

झुग्गीवासियों को मिलेंगे पक्के घर

बैठक में 717 झुग्गीवासियों को पक्के फ्लैट देने का भी बड़ा फैसला लिया गया है. ये फ्लैट सावदा-घेवरा इलाके में दिए जाएंगे, जिससे लोगों को सुरक्षित और बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, पहले हटाई जा चुकी बस्तियों के लोगों को भी नए घर दिए जाएंगे. केंद्र सरकार की ओर से हर लाभार्थी के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी, जबकि कुछ मामूली राशि रखरखाव के लिए जमा करनी होगी. इस कदम से हजारों लोगों की जिंदगी में स्थिरता आएगी और उन्हें बेहतर भविष्य का मौका मिलेगा.

शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार

सरकार ने सिर्फ आवास ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया है. कई इलाकों में फ्लैट्स की मरम्मत, सड़क, पार्क और सीवर जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा. साथ ही, डूसिब के सीईओ की वित्तीय सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे काम तेजी से हो सके. सरकार का फोकस साफ है – योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर नजर आएं. इन फैसलों से उम्मीद है कि दिल्ली में रहने वाले गरीब और कामकाजी वर्ग को एक सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन मिल सकेगा.

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