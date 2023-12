Delhi में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की दस्तक, मिला पहला संक्रमित मरीज; जानें किस राज्य में कितने केस

Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 (New Covid Variant JN.1) की एंट्री हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने इसकी जानकारी दी है. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) के लिए भेजे गए 3 नमूनों में से एक में JN.1 और 2 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं. मालूम हो कि देश में JN.1 वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 110 हो गई है.

Delhi reports the first case of JN.1, a Sub-Variant of Omicron. Out of the 3 samples sent for Genome Sequencing, one is JN.1 & two are Omicron: Delhi’s Health Minister Saurabh Bhardwaj to ANI

— ANI (@ANI) December 27, 2023