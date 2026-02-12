  • Hindi
दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM रेखा गुप्ता ने दी इन कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी

Delhi Development Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकागंज चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में एससी/एसटी बस्तियों के सुधार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है.

Delhi SC ST Development Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकागंज चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में एससी/एसटी बस्तियों के सुधार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र पर चलते हुए सरकार ने करीब 85 करोड़ रुपये की 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनती, बल्कि उन बस्तियों से बनती है जहां मेहनतकश परिवार रहते हैं. सरकार का लक्ष्य है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें और उनका जीवन स्तर सुधरे.

कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल सहित कई लोग मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम अभी बाकी हैं, उन्हें जल्दी शुरू किया जाए. उन्होंने बताया कि 4.12 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनका उद्घाटन किया गया. साथ ही 38.63 करोड़ रुपये की लागत से 64 नई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ. इन कार्यों में चौपालों का नवीनीकरण, सड़कों का निर्माण, पार्कों का विकास, सीवर लाइन बिछाना और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल है.

भ्रष्टाचार-मुक्त विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने 357 दिनों के कार्यकाल में कई पुराने और रुके हुए काम पूरे किए हैं. अब विकास कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं और सरकारी धन सीधे जनता के हित में खर्च किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100-100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है. दिल्ली में आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन, नए स्कूल, फ्लाईओवर और अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है. खास तौर पर मलकागंज और तिमारपुर जैसी बस्तियों में गलियों, नालों और पार्कों के सुधार पर ध्यान दिया गया है.

बढ़ा बजट और नई सुविधाएं

कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है. पहले बजट कम होने और योजनाएं अधूरी रहने से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था. इस बार बजट को लगभग 65 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है. बस्तियों में कम्युनिटी सेंटर, चौपाल, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य 32 प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बेहतर अवसर मिल सकें.

योजना के तहत होंगे ये काम

यह योजना उन बस्तियों में लागू की जा रही है जहां एससी/एसटी की आबादी 33 प्रतिशत या उससे ज्यादा है. इन इलाकों में छोटी-छोटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे. सड़कों को मजबूत बनाया जाएगा, सामुदायिक केंद्र और पार्क तैयार किए जाएंगे, सीवर लाइन बिछाई जाएगी और पुस्तकालय व डिस्पेंसरी जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं मिलें, ताकि सभी लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकें.

इन 9 योजनाओं का हुआ लोकार्पण:

• ⁠नजफगढ़ में जाटव समाज चौपाल का निर्माण व नवीनीकरण (62 लाख रुपये)
• ⁠विकासपुरी के बूढ़ेला गांव में वाल्मीकि चौपाल का जीर्णोद्धार (31.65 लाख रुपये)
• ⁠कोंडली के सपेरा बस्ती चौपाल का नवीनीकरण (68 लाख रुपये)
• मुंडका क्षेत्र में एससी/एसटी चौपाल, हिरण कूदना का नवीनीकरण (33.9 लाख रुपये)
• नांगलोई फेज-2 में पार्कों का विकास एवं बाउंड्रीवाल निर्माण (24.82 लाख रुपये)
• विश्वास नगर में आरएमसी ड्रेन निर्माण (41.35 लाख रुपये)
• ⁠पटेल नगर में सामुदायिक भवन (28.62 लाख रुपये)
• ⁠गोकुलपुरी में सीसी पेवमेंट एवं ड्रेनेज कार्य (47.57 लाख रुपये और 74.94 लाख रुपये)

