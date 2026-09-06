11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल, 30 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन; क्या है वजह

दिल्ली में आने वाले शुक्रवार यानी 11 सितंबर को सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा, ट्रैफिक डायवर्जन की भी खबर है. ऐसे में जान लीजिए कौन से रास्ते बंद रहेंगे और इन सबके पीछे की वजह.

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18वां BRICS Leaders’ Summit अपने भारत में ही आयोजित हो रहा है. (Photo from IANS)

11 सितंबर को दिल्ली में सभी स्कूल बंद रहेंगे

35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान है

BRICS समिट के चलते दिल्ली में छुट्टी का ऐलान हुआ

यह समिट 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होगा

Delhi School Closed: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने BRICS Summit को देखते हुए 11 सितंबर को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल सभी शामिल हैं. शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा कि उसके अंडर आने वाले सभी स्कूल और कार्यालय शुक्रवार (11 सितंबर) को बंद रहेंगे. स्कूलों के साथ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन करने का प्लान है.

BRICS Summit में जुटने के लिए दिल्ली आएंगे कई बड़े नेता

दरअसल, 18वां BRICS Leaders’ Summit अपने भारत में ही आयोजित हो रहा है. यह 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होगा. इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में करीब 30 BRICS सदस्य और पार्टनर देशों के नेता शामिल होने की उम्मीद है. इनके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और बिजनेस जगत से जुड़े प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंच सकते हैं. इसी वजह से दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. यही नहीं 11 सितंबर को केंद्र, PSU और दिल्ली सरकार के कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी और 12-13 सितंबर को वीकेंड है.

स्कूल ही नहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी पड़ेगा असर

जानकारी के अनुसार, समिट के दौरान 22 डायवर्जन पॉइंट्स के जरिए 35 से ज्यादा सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, शांति पथ, अफ्रीका एवेन्यू रोड समेत कई सड़कें शामिल हैं. ऐसे में इन रास्तों से रोजाना सफर करने वाल लोग घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें.

किन रास्तों से गुजर पाएंगे वाहन? देंख लें डायवर्जन प्लान

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को संभालने के लिए दूसरे रास्तों से गुजरने के लिए एक लिस्ट भी जारी की है. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली जाने वाले कॉलोनी को BSZ मार्ग और IP मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली जाने वाले लोग BSZ मार्ग और दिल्ली गेट का रास्ता जानें. वहीं नई दिल्ली और कनॉट प्लेस जाने वाले वाहन सिकंदरा रोड से जाएंगे. इस पॉइंट पर मथुरा रोड और तिलक मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी.