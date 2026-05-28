दिल्ली के स्कूलों में अब लड़कियों को मिलेंगी नई सुविधाएं, सरकार ने शुरू किया नया अभियान

Delhi School News: दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों में साफ-सफाई, हेल्थ सुविधाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई घोषणाएं की हैं. सरकार का कहना है कि अब स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की सेहत और आराम का भी खास ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए स्कूलों में साफ शौचालय, मेडिकल रूम और नई सुविधाएं शुरू की जाएंगी. इन फैसलों का सबसे ज्यादा फायदा छात्राओं और छोटे बच्चों को मिलने वाला है.
दिल्ली के सभी स्कूलों में साफ और व्यवस्थित शौचालय बनाए जाएंगे. सरकार की तरफ से नियमित हाइजीन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. लड़के और लड़कियों दोनों को मासिक धर्म और साफ-सफाई से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी. स्कूलों में बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में जागरूक करने के लिए खास अभियान चलेंगे. सरकार का मानना है कि साफ माहौल मिलने से बच्चों की सेहत बेहतर रहेगी और पढ़ाई पर भी अच्छा असर पड़ेगा.
सरकार ने सभी स्कूलों में मेडिकल रूम और “मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर” बनाने का फैसला लिया है. यहां छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर और जरूरी सामान उपलब्ध रहेगा. स्कूलों के वॉशरूम में वेंडिंग मशीन लगाने का काम भी तेजी से किया जाएगा. इससे छात्राओं को स्कूल के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सरकार चाहती है कि लड़कियां बिना किसी झिझक के स्कूल आएं और पढ़ाई जारी रखें. यह कदम छात्राओं की सुविधा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है.
दिल्ली सरकार जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी करेगी, जहां बच्चे और अभिभावक अपनी शिकायत या सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे. इस नंबर को स्कूलों के गेट और दीवारों पर लगाया जाएगा ताकि हर कोई आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके. इसके अलावा स्कूलों में एचपीवी वैक्सीनेशन का डेटा भी तैयार किया जाएगा. सरकारी स्कूलों के बच्चों को “हौसलों की उड़ान” कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें नई गतिविधियों और अवसरों का फायदा मिल सके.
दिल्ली सरकार सभी स्कूलों में आरओ वाटर कूलर लगाने जा रही है, ताकि बच्चों को साफ पीने का पानी मिल सके. इसके साथ ही 5 जून से अगस्त तक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा. स्कूलों में सफेदी, साफ-सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम भी किया जाएगा. सरकार का कहना है कि बच्चों को अच्छा और सुरक्षित माहौल देना उसकी प्राथमिकता है. इन नए फैसलों से दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर आने वाले समय में काफी बदल सकती है.